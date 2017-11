SP: Zorggeld moet naar zorg, niet naar zakken bestuurders

Winst die niet ten goede komt aan zorg, maar grotendeels verdwijnt in de zakken van de bestuurder. Deze ontvangt al een zeer riant salaris van 178.000 euro. De SP heeft vragen gesteld aan het college over deze kwestie.

Zwols raadslid Sandra Drost:”Terwijl mensen steeds hogere zorgpremies en honderden euro’s eigen risico moeten betalen, verdwijnen hier tonnen zorggeld in de zakken van een bestuurder. Dat is niet uit te leggen. Het is natuurlijk prachtig als Creating Balance efficiënt goede zorg kan leveren en als de bestuurder daarmee een goed belegde boterham verdient is dat op zich prima. Maar hier ontvangt de bestuurder tonnen “dividend” bovenop een al zeer royaal salaris. Hier lijkt sprake te zijn van omzeiling van de Wet Normering Topinkomens. Als er jaarlijks zoveel geld over is moet dat ten goede komen van cliënten. Als er structureel geld over is kan het budget dus omlaag. Ik wil van het college weten of er mogelijkheden zijn dit geld terug te vorderen. Ook moet er gekeken worden naar eisen aan zorginstellingen zodat dit soort situaties in de toekomst niet meer voorkomen.