'Praljak overleden na drinken gif in Joegoslavië-Tribunaal'

Woensdag was er commotie tijdens een zitting van het Joegoslavië-Tribunaal In Den Haag.

'Overleden'

De zitting werd geschorst omdat de veroordeelde Slobodan Praljak gif zou hebben ingenomen. Dit melden diverse media woensdag. Het VN-Hof zou definitief uitspraak doen tegen een handvol verdachten: Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic en Valentin Coric. Praljak kreeg te horen dat hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij zou hebben gereageerd met de woorden: 'I have taken poison.' De zitting werd stilgelegd en er werden een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens nog onbevestigde berichten zou Praljak inmiddels zijn overleden.

Andere rechtszaal

Degenen die vandaag hun vonnis zouden horen zijn onder anderen de premier en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Allemaal staan ze terecht wegens oorlogsmisdaden. De zitting is in een andere rechtszaal voortgezet.

Glas

De rechtbank wil dat het glas dat Slobodan Praljak gebruikte blijft staan en niet wordt weggehaald. Inmiddels is de ruimte waar het incident zich afspeelde ontruimd en wordt nu ook gezien als 'plaats delict'. De Nederlandse justitie is begonnen met een onderzoek.