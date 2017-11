Man schreeuwt tijdens reanimatie of ambulance niet even opzij kan

Ambulance blokkeert smalle straat

Op dat ogenblik stonden in de straat 5 hulpverleningsvoertuigen. Doordat de ambulancemedewerkers snel bij het slachtoffer in de woning moesten zijn, stond 1 ambulance midden op straat en blokkeerde een tijd een smalle, doodlopende straat.

Schreeuwende man

Na vijf minuten hoorde agenten buiten een schreeuwende man. Hij wilde er met zijn auto door want hij had een afspraak. Hij schreeuwde meerdere keren of we de ambulance niet even netjes in een vak konden zetten.

Totale verbijstering

'Met totale verbijstering is het verhaal aangehoord en is aan de man duidelijk gemaakt dat we daar geen tijd voor hadden en dat hij maar even moest wachten. Binnen werd met man en macht geprobeerd het leven van de persoon te redden, en buiten maakt iemand zich druk om zijn afspraak', schrijft een van de agenten op Facebook.

'Als wij de tijd hebben proberen we altijd onze voertuigen zo veel mogelijk aan de kant te zetten. Soms hebben we die tijd echter niet. We hopen op uw begrip als u even moet wachten en dat u de hulpdiensten de ruimte geeft hun werk te doen', aldus de agent.