Meeste jongvolwassenen positief over het leven

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven. Ongeveer 85 procent gaf dat desgevraagd aan in 2016.

Jongvolwassenen die een opleiding van een hoog niveau volgen of hebben gevolgd, beantwoordden deze vragen vaker positief dan leeftijdsgenoten met een laag onderwijsniveau. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor.

De cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn, waarvoor jaarlijks een enquête wordt gehouden onder 15-plussers. Respondenten beantwoordden onder meer vragen over de mate van tevredenheid met het leven en eenzaamheid.

Het percentage jongvolwassenen dat tevreden is met hun leven, is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van alle Nederlanders vanaf 18 jaar. Het oordeel hangt onder andere samen met hun woonsituatie, leeftijd en hun hoogst gevolgde onderwijsniveau. Bijna 8 op de 10 jongvolwassenen die een opleiding op laag niveau volgen of hebben gevolgd, zijn tevreden met het leven, tegen bijna 9 op de 10 hbo’ers of wo’ers. De tevredenheid van jongvolwassenen neemt licht af naarmate ze ouder worden, en is het hoogst bij degenen die met een partner of thuis bij beide ouders wonen.