Gewapende overvallers gaan er vandoor met flinke buit

De politie is een onderzoek gestart naar een overval op een woning aan de Beijerlandselaan in Rotterdam.

De bewoner had een afspraak gemaakt voor de verkoop van een televisie. De koper verscheen op de afgesproken tijd, tussen 12:30 uur en 13:00 uur , maar waarschijnlijk met andere bedoelingen. De koper was niet alleen, er kwamen twee mannen met hem mee. Die bedreigden de bewoner met vuurwapens en zij doorzochten de woning.

Na korte tijd verdwenen de twee mannen met een flinke buit in een auto, vermoedelijk een witte Mercedes. De 29-jarige koper waar in eerste instantie de verkoopafspraak mee was gemaakt, bleef achter. Hij is aangehouden.