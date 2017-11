Steeds meer 55-plussers op Spoedeisende Hulp met alcoholvergiftiging

Bij 55-plussers is het aantal alcoholvergiftigingen en ongevallen door alcoholgebruik op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling in het ziekenhuis is gestegen. Onder jongeren nam het aantal af, zo meldt VeiligheidNL.

Alcoholvergiftiging

In 2016 zijn naar schatting 5.600 personen behandeld aan een alcoholvergiftiging op een Spoedeisende Hulp-afdeling. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2015 toen er nog ruim 6.000 personen werden behandeld. Vier op de tien van de patiënten werden voor verdere behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Ook in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar daalt het aantal intoxicaties ten opzichte van 2015 licht. De stijging die eerdere jaren zichtbaar was, lijkt daarmee gestagneerd. Deze constatering is in lijn met een vergelijkbare daling in de Kinderartsenregistratie van alcoholintoxicaties én met de NIVEL-registratie van kinderen die wegens alcoholmisbruik in een huisartsenpost werden behandeld. Het zal moeten blijken of deze trend zich de komende jaren voortzet.

Risicogroep

Ook in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 24 en 25 tot en met 54 jaar is het aantal alcoholvergiftigingen iets gedaald. De enige uitzondering is de 55-plusser. Bij deze groep is er al vanaf 2010 een continue lichte stijging zichtbaar (van 5 SEH-bezoeken in 2010 naar 12 op de 100.000 inwoners in 2016). Belangrijk hierbij is echter wel dat in deze groep relatief het minste aantal intoxicaties voorkomt. De 18 tot 24-jarigen blijven de grootste risicogroep voor een alcoholvergiftiging.

Ongevallen door alcohol

Naast alcoholvergiftiging kan alcoholgebruik ook leiden tot een ongeval met letsel tot gevolg. In 2016 werden naar schatting 16.300 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij, voor zover bekend, alcohol betrokken was. Omdat niet voor alle SEH-bezoeken de betrokkenheid van alcohol wordt geconstateerd of vastgelegd, is dit een onderschatting van het werkelijke aantal alcohol gerelateerde SEH-bezoeken. Toch is er over de afgelopen 9 jaar een stijging waarneembaar, deze is het grootst bij slachtoffers van 18 tot en met 24 jaar en 55 jaar of ouder.