Tanken op maandag en in Leiden het duurst

Tanken over de grens loont niet altijd de moeite. Euro95 is goedkoper in België en Duitsland. Diesel is iets goedkoper in Duitsland maar in België juist duurder. Dit blijkt uit de Nationale Kampioen tanktest 2018.

De redactie van de ANWB Kampioen zette de prijzen voor benzine op een rij met de gegevens uit die ANWB Onderweg app. Die biedt prijzen van alle 3819 tanklocaties in Nederland.

Vaste kortingsdagen

Het loont ook de moeite om op te letten wanneer je tankt. Veel ketens hebben dagen waarop ze extra korting geven. Maandag is de slechtste tankdag. Dan krijg je nergens korting. Het best kun je tanken op een zaterdag. Dan krijg je gemiddeld de meeste korting en op de meeste plekken. Ook experimenteren steeds meer pomphouders met flexibele prijzen, tarieven die gedurende de dag verschillen. In het algemeen geldt; ’s ochtends tank je duurder dan in de middag of avond.

Uit het overziocht blijkt verder dat Utrecht de duurste provincie om te tanken is en Groningen de goedkoopste. Een inwoner van Amsterdam betaalt gemiddeld 6,4 cent meer per liter benzine dan een inwoner van de buurgemeente Zaanstad. Van de 30 grootste gemeenten in Nederland is Emmen de goedkoopste en Leiden het duurst.