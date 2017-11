Twee jaar cel voor meenemen, vasthouden en mishandelen meisje

De verdachte haalde het meisje in juli 2016 op in Heesch en bracht haar zo’n 3 weken lang onder op verschillende adressen in Antwerpen. In augustus mishandelde en vernederde hij haar op grove wijze en beroofde haar van haar vrijheid.

Vrijspraak

Volgens het Openbaar Ministerie wilde de verdachte zich in diezelfde periode aansluiten bij een terroristische organisatie, zoals IS. Hij zou zelfs al voorbereidingen hebben getroffen om naar Syrië te gaan om daar te gaan strijden. De rechtbank stelt dat er inderdaad bewijs is dat de verdachte kan worden aangemerkt als Jihad-sympathisant. Maar er is onvoldoende bewijs dat hij al voorbereidingen had getroffen om naar Syrië te gaan. Er blijkt uit de stukken namelijk niet dat hij serieus onderzoek heeft gedaan naar reismogelijkheden of dat hij de reis daadwerkelijk voorbereidde.

Volgens de rechtbank lijkt de man al jaren gericht te zijn op het snel vinden van een jonge vrouw om met haar een Islamitisch huwelijk te sluiten. Verder zijn bij hem veel grotere geldbedragen aangetroffen dan tijdens het huidige onderzoek en had hij al eerder radicaal-Islamitische literatuur en vlaggen in bezit. Dat deze combinatie van factoren bij de autoriteiten de nodige zorgen oproept, kan de rechtbank zich voorstellen. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat van een daadwerkelijke (poging tot) uitreis naar Syrië ook in de eerdere onderzoeken niet is gebleken.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de geraffineerde wijze waarop de verdachte het kwetsbare slachtoffer in eerste instantie inpalmde en de wijze waarop hij op dreigende wijze invloed op haar bleef houden. Dit laat ook zien dat hij er niet voor terugschrikt om grof geweld tegen anderen te gebruiken. Verder weegt mee dat de verdachte op geen enkel moment contact op heeft genomen met de wooninstelling waar het minderjarige meisje verbleef, met haar moeder of de autoriteiten. Hij liet op die manier de grote onzekerheid en de zorgen van hen voortduren over het lot van het meisje.

Omdat deskundigen met onvoldoende zekerheid kunnen vaststellen dat er bij de verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, ziet de rechtbank geen grond tbs met dwangverpleging op te leggen.

De verdachte moet van de rechtbank naast een celstraf ook een schadevergoeding aan het meisje betalen van in totaal ruim 5.000 euro.