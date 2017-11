Wilders heeft aangifte gedaan tegen premier Rutte

De politie in Den Haag had al voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo waren er dranghekken en mocht er geen verkeer door. Wilders had een rolkooi bij zich met daarin dozen vol steunbetuigingen en voorbeelden van discriminatie door het nieuwe kabinet.

Wilders deed aangifte samen met de PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Volgens de NOS zou Faber de aangifte ook hebben ondertekend.