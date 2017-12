Melding ontvoering blijkt vrijgezellenfeestje

In auto geduwd

'Een getuige had gezien hoe een jongeman op de Reinwardtstraat door een groep andere mannen in een auto werd geduwd. Diverse politie-eenheden rukten uit, de politie helikopter werd ingeseind', zo meldt de politie donderdag op Facebook.

Wit weggetrokken

Vrij snel daarna is een van de betrokkenen op de Linnaeusstraat door de politie aangehouden en bevraagd. ‘Een ontvoering? Nee meneer, we hebben een vrijgezellenfeestje’, stamelde hij wit weggetrokken.

'Vluchtauto' teruggekeerd

Ondertussen was ook contact met de ‘vluchtauto’ gelegd. Die keerde direct terug. Alle inzittenden zijn door een flinke club agenten gecontroleerd. Een van de mannen had wel iets van te voren tegen een agent gezegd, maar wie dat was, wist de feestvierder niet meer precies..

Excuses

Na welgemeende excuses van het - inmiddels iets minder uitgelaten - gezelschap, ging iedereen weer over tot de orde van de dag. 'De bruidegom heeft nu vast een extra spannend verhaal voor zijn huwelijksspeech, maar wij besteden onze tijd liever aan meldingen waarbij onze hulp echt nodig is', aldus de politie.