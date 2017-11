F-16’s luchtruim in voor onderschepping

De jachtvliegtuigen, afkomstig van Vliegbasis Volkel, zijn daarbij boven de provincie Zeeland door de geluidsbarrière gegaan.

Op weg naar het buurland is er toch verbinding ontstaan.

De F-16’s braken hun zogenoemde Quick Reaction Alert-taak, daarom af en zijn rond 17.30 uur weer op de Brabantse basis teruggekeerd.

Bij toerbeurt

Nederland en België bewaken sinds 1 januari bij toerbeurt het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg. Jachtvliegtuigen stijgen op als er een civiel of militair vliegtuig, waarvan een dreiging uitgaat, het Benelux-luchtruim binnenvliegt. In dit geval leek dat even Pilatus PC-12 te zijn, op weg van het Zwitserse Zurich naar Norwich in Engeland.