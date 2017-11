Zwarte Pieten uit Amsterdamse raadszaal verwijderd

In Amsterdam is in de Stopera donderdagmiddag een raadsvergadering stilgelegd.

Traditie

Dit vanwege het feit dat er drie Zwarte Pieten wilden plaatsnemen op de publieke tribune. Dat was voor de raadsleden van GroenLinks genoeg aanleiding om weg te lopen en de vergadering te schorsen. Dit meldt onder meer de lokale zender AT5 donderdag. De protestpieten lieten aan de omroep weten; ''Dit hoort bij ons, dit is een traditie. Het hoort bij onze manier van leven.Tegenwoordig lijkt het wel of je als Zwarte Piet een gevaarlijk iemand bent.'

Wilde actie

De Pieten horen bij de Zwarte Pieten Actiegroep. Deze groep heeft ongeveer 9 leden en komt op voor het behoud van de traditionele Zwarte Piet. Ze bezoeken scholen, winkelcentra en raadszalen. Vorige week donderdag ging nog een aantal leden van de groep verkleed als Zwarte Piet naar de Utrechtse basisschool De Cirkel, waar ze pepernoten en stickers uitdeelde. De wilde actie leidde tot veel verontwaardiging.

Onherkenbaar

De reden dat de drie protestpieten weg moesten uit de vergaderzaal is dat ze 'onherkenbaar' zouden zijn. Een van de Pieten: ''Een paar jaar geleden was Zwarte Piet overal welkom. Toen kon je in de raad gaan zitten, in scholen.' De beveiliging heeft het drietal naar de uitgang geleid. Al met al is de raadsvergadering drie kwartier geschorst geweest.