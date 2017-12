Wie wordt Dom Bontje 2017

Prinses Beatrix is al drie keer genomineerd en is zelfs al eerder verkozen tot Dom Bontje, maar helaas draagt ze nog steeds mantels afgezet met meters vossenbont. Hiermee is Beatrix een bont-dragende prinses die als koningin haar handtekening nog heeft gezet onder het nertsenfokverbod. Een gemiste kans, want koningin Máxima snapt wel dat bont totaal niet past bij een koninklijke familie. Ook presentator Wilfred Genee draagt regelmatig vossenbont, maar dan als schaamkraag aan zijn jas. Influencer Lizzy van der Ligt is niet vies van een vachtje, tijdens reisjes naar Ibiza en Bonaire liep ze op slippers van vossenbont.

Het bont dat dit jaar het meeste werd gedragen is coyotebont. Ronnie Flex en Bastiaan van Schaik droegen jassen met een kraag van coyotebont. Bont voor Dieren heeft hen uitgebreid geïnformeerd over de dieronvriendelijke herkomst van coyotebont. Coyotes worden met pijnlijke wildklemmen gevangen waarna ze worden doodgeschoten of geschopt door de jager. Ook de dames van de Balkjes zijn met grote regelmaat te zien met verschillende soorten bont.

Actrice Halina Reijn droeg ook bont en is benaderd door Bont voor Dieren. Dit heeft haar doen besluiten bontvrij te gaan. Zij zegt hierover: “Vlak voor mijn 42e verjaardag is het misschien verstandig de strijdbijl met de spoken uit mijn verleden te begraven en te kiezen voor een beter leven. Voor mens en dier.” Ook realityster Bobbi Eden was geschrokken van haar domme fout: “Ik had een jas met bontkraag, maar ik heb niet goed nagedacht over waar het bont vandaan komt. Dat is niet slim van me geweest, ik had echt beter op moeten letten, en zal in het vervolg geen bont meer dragen.”

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Wij zijn blij dat Halina en Bobbi hebben besloten af te zien van het dragen van bont. BN’ers hebben in onze maatschappij een voorbeeldfunctie. Het is dan ook gepast dat personen als Halina en Bobbi publiekelijk afstand doet van bont en laten zien dat het dragen van bont echt niet meer kan.”

Giel Beelen heeft zojuist de campagne gelanceerd in zijn ochtendshow op Radio Veronica. Hij heeft alle genomineerden gebeld en om een reactie gevraagd. Tatum Dagelet heeft tegelijkertijd de genomineerden bekend gemaakt via de facebookpagina van Bont voor Dieren. Het is tot en met 31 december mogelijk om je stem uit te brengen via bontvoordieren.nl. Begin januari maakt Bont voor Dieren de ongelukkige winnaar bekend.