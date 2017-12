Veel publieke belangstelling voor aangespoelde walvis van 13,5 meter

Vrijdagochtend vroeg is op het strand van Domburg in Zeeland een dode aangespoelde walvis gevonden. 'Het gaat om een potvis van ongeveer 13,5 meter lang. Het walvisteam van Naturalis Biodiversity Center komt in actie om de walvis netjes te bergen', zo heeft Naturalis vrijdag laten weten.

Berging meerdere dagen

'Van elk in Nederland aangespoeld bewaart Naturalis het hele skelet, of delen ervan, in de rijkscollectie, zodat er onderzoek aan gedaan kan worden. Het team heeft waarschijnlijk meerdere dagen werk om het skelet geheel te ontleden. Ze gaan zorgvuldig te werk en het is een behoorlijke klus', aldus Naturalis.

Doodsoorzaak nog onbekend

Het is nog niet bekend waardoor het dier is overleden, en of het een mannetje of een vrouwtje is. Waarschijnlijk gaat het om een mannetje, deze spoelen namelijk het meest aan en zijn groter.Waarschijnlijk is de potvis verdwaald en uit koers geraakt, en zo in onze Noordzee terecht gekomen. Door de smalle toegang werkt deze als een fuik, waar walvissen vervolgens niet meer uit komen.

Twee uur onder water blijven

Potvissen behoren tot de tandwalvissen, de Latijnse naam Physeter macrocephalus betekent ‘blazer met grote kop.’ Grote mannetjes kunnen wel 18 meter lang worden, vrouwtjes blijven kleiner: ongeveer 12,5 meter. Potvissen eten vooral pijlinktvissen uit de diepzee, maar lusten ook andere (inkt)vissen. Normaal gesproken leven potvissen in dieper water: oceanen en de Middellandse Zee en komen ze niet voor in ondiepe zeeën als de Noordzee. Een potvis kan wel 2 uur onder water blijven, het langst van alle walvissen.