Twee mannen gearresteerd na schietincident parkeergarage Kruitberg

Vrijdagmiddag hebben politiemensen twee mannen aangehouden in verband met een schietincident in de parkeergarage van Kruitberg. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Vuurwapen

'Eén van de verdachten was in het bezit van een vuurwapen. Een man heeft zich als aangever bekend gemaakt, hij was niet gewond', aldus de politie. Kort voor 15.00 uur kwam er bij de 112-centrale een melding binnen dat er mogelijk geschoten zou zijn in de omgeving van Kruitberg.

Politiehelikopter

Meerdere politie-eenheden en de politiehelikopter werden ingezet om een onderzoek te doen. Nadat er meer informatie beschikbaar kwam konden de twee verdachten op de Efua Sutherlandstraat worden aangehouden. De verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht.

Forensisch onderzoek

Bij nader onderzoek werden er in de parkeergarage van Kruitberg sporen aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met de melding over het schietincident. De garage is afgezet voor forensisch onderzoek.