Code geel voor dichte mist en gladde wegen

Aan de kust is er nog een enkele bui. Plaatselijk is er kans op gladheid. De temperatuur daalt naar ongeveer -3°C. De wind is zwak en veranderlijk en draait in de loop van de nacht naar een zuidelijke richting.

Zaterdag begint grijs, in de loop van de dag zal de mist slechts langzaam verdwijnen en overgaan in laaghangende bewolking. Vooral in het oosten en zuidoosten kan deze hardnekkig zijn, maar elders kan de zon even doorbreken. In de avond wordt de bewolking van het noordwesten uit dikker en gaat het vooral in het noorden en westen af en toe regenen. In het oosten is er kans op ijzel en in Limburg later in de avond mogelijk ook sneeuw waardoor het mogelijk glad wordt. De maximumtemperatuur ligt in het oosten iets boven nul, aan de kust wordt het 5 graden. De zwakke zuidelijke wind neemt toe naar matig.