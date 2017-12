Consultaties aansluitroutes Lelystad Airport naar Tweede Kamer gestuurd

Vrijdag heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de rapportages van de consultaties over de aansluitroutes voor Lelystad Airport naar de Tweede Kamer gestuurd.

300 verbetervoorstellen

Inwoners en organisaties stuurden via de internetconsultatie ruim 6.700 reacties met daarin 300 verbetervoorstellen voor de routes in. De consultatie van luchtruimgebruikers heeft achttien verbetervoorstellen opgeleverd. Tevens nam de minister vandaag het advies ‘Een Ander Geluid’ van de bewonersdelegatie in ontvangst.

De voorstellen uit de consultaties en het advies van de bewonersdelegatie worden zorgvuldig bestudeerd en meegewogen in de besluitvorming over de aansluitroutes van Lelystad Airport.