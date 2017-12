Tot 3 jaar celstraf voor poging doodslag in Putten

Vrijdag heeft de rechtbank in Zutphen een 25-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Polen tot gevangenisstraffen van respectievelijk 3 jaar en 6 maanden veroordeeld. 'De man werd onder meer veroordeeld voor poging doodslag. De vrouw werd veroordeeld voor medeplichtigheid daaraan', zo laat de rechtbank vrijdag weten.

Onder invloed van alcohol en drugs

De man en de vrouw waren op 9 juni 2017 in Putten. Zij hebben op die bewuste avond samen 1 gram amfetamine gebruikt en enkele glazen wodka gedronken. Deze middelen hebben ertoe geleid dat zij waangedachten kregen. Zij meenden dat andere mensen in hun omgeving hen wat wilden aandoen. Daarom sloegen ze op de vlucht.

Daarbij heeft de man eerst brand gesticht in de woning om rook te ontwikkelen. Op hun vlucht heeft de man ook een ruit ingeslagen en een autoruit bekrast. Zij zochten vervolgens naar hulp. Op enig moment passeerde toevallig het slachtoffer en zijn 15-jarige dochter met de auto. Het slachtoffer wilde het Poolse stel wel naar het politiebureau brengen.

In de auto kreeg de mannelijke dader het waanidee dat de bestuurder van de auto in een complot zat. Daarop is de mannelijke dader de bestuurder zo krachtig en zo vaak gaan steken met een mes dat hij ernstig letsel op liep. Daarmee heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging doodslag.

Poging zware mishandeling

De man heeft daarnaast met zijn mes ook gestoken in de richting van de dochter. Daarom heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan een poging zware mishandeling.

Vrouw medeplichtig

De vrouwelijke dader probeerde tijdens het incident de dochter in de auto weg te duwen, zodat zij haar vader niet te hulp kon schieten. Vanwege dit duwen vindt de rechtbank dat de vrouw medeplichtig is aan de poging doodslag.

Lagere straffen

De officier van justitie had celstraffen van respectievelijk 9 jaar voor de man en 4 jaar voor de vrouw geëist. De straffen die de rechtbank heeft opgelegd, vallen veel lager uit. Dat komt omdat de rechtbank meer rekening houdt met het feit dat het gaat om een poging doodslag en niet om een voltooide doodslag. Maar de straf is vooral veel lager omdat de rechtbank beide daders verminderd toerekeningsvatbaar vindt. De man en vrouw handelden vanuit een waanvoorstelling.

Het duo zou nooit zo gehandeld hebben wanneer zij bij hun gezonde verstand waren geweest. De waanvoorstelling is veroorzaakt door het middelengebruik. Omdat de man en vrouw zelf de middelen hebben ingenomen is er wel in enige mate sprake van ‘eigen schuld’, en valt hen zeker een verwijt te maken. Maar de rechtbank vindt dat dit verwijt met de opgelegde straffen voldoende tot uitdrukking wordt gebracht.

Schadevergoedingen

Ook moeten de daders schadevergoedingen betalen aan de man en zijn dochter. De man krijgt 20.000 euro immateriële schade en ruim 6.900 euro aan materiele schade. De dochter krijgt onder meer een vergoeding van 10.000 euro voor shockschade. Zij was van dichtbij getuige van de traumatische gebeurtenissen en voldoet aan alle criteria. Ook het slachtoffer van wie de auto was bekrast krijgt een vergoeding voor de schade.