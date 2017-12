Kaliumcyanide gevonden in lichaam Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak

In het lichaam van de Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak is een concentratie van kaliumcyanide gevonden.

Die stof leidde vermoedelijk tot hartfalen. Dat maakt het Opnenbaar Ministerie het(OM)bekend. De voorlopige resultaten van de toxicologische test tonen aan dat Slobodan Praljak een concentratie van kaliumcyanide in zijn bloed had. Dit heeft geresulteerd in een falen van het hart, dat wordt aangeduid als de vermoedelijke doodsoorzaak.

Twee Kroatische experts waren aanwezig tijdens de autopsie. In overeenstemming met het ICTY en de Kroatische autoriteiten werden zij tot waarneming van de autopsie toegelaten.