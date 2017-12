Naakte man trotseert vrieskou in achtervolging inbreker

Rond 00.20 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag kregen surveillerende agenten in Bergen op Zoom de melding dat er een naakte man achter een andere man aan rende. Ze zouden in de richting van het politiebureau aan de Jacob Obrechtstraat gaan.

Even later werd er meer informatie bekend. De bewoner van een woning aan de Meeussenstraat lag te slapen. Hij moest naar het toilet en trof toen een inbreker in zijn woning aan. De bewoner gaf de inbreker te kennen dat hij moest vertrekken, dacht een seconde na en zette, in zijn adamskostuum, de achtervolging in.

Tijdens die achtervolging hebben diverse mensen, op verzoek van de man, naar de politie gebeld om te vertellen waar de twee renden. Ter hoogte van de Iepstraat raakte de naakte man de inbreker kwijt. Hij besloot naar huis te gaan, zich aan te kleden en verder te zoeken in de auto. De benadeelde kwam toen een koppel agenten tegen en gaf het signalement van de verdachte door. Dit is via de portofoon verspreid zodat meer agenten mee konden helpen met de zoektocht naar de insluiper.

Mede door goede informatie van omstanders die aansloegen op het signalement van de verdachte, hebben de agenten hem omstreeks 00.40 uur aan kunnen houden op het Piusplein in Bergen op Zoom. Hij is overgebracht naar een politiecel en zit daar nu nog vast. Het betreft een 26-jarige man uit Bergen op Zoom. De benadeelde heeft aangifte gedaan tegen de verdachte. Vooralsnog lijkt het niet dat de man iets gestolen heeft uit de woning. De verdachte zal zaterdag verder gehoord worden over de zaak.