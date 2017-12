Friezen heten tegenstanders van de Zwarte Piet welkom

In een viral filmpje heten de Friezen de betogers ''welkom in het mooie Friesland''. In het filmpje wordt tevens opgeroepen om zaterdag niets te doen tegen de anti-Zwarte Piet manifestatie in Dokkum. Ook vragen ze mensen thuis te blijven zodat de tegenstanders juist volop de ruimte krijgen om het mooie Dokkum te bezichtigen.

Het statement wordt volledig gedaan in het Fries maar wordt tussendoor vertaald naar het Nederlands. Er worden straks zo'n 300 betogers verwacht.