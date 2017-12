Code geel voor mist en gladde wegen

Het KNMI geeft opnieuw code geel voor gladde wegen. Vanaf de avond kan het vooral in het midden en oosten wederom glad worden. In het zuiden van het land komt de komende uren plaatselijk nog dichte mist voor.

Dit heeft te maken met een neerslaggebied dat zuidwaarts over het land trekt. Hierbij komt lokaal (natte) sneeuw en wellicht ook ijzel voor.

Morgen regent het eerst nog af en toe. In de loop van de dag wordt het van het noorden uit droog en klaart het wat op. Wel is dan nog een enkele bui mogelijk. De maximumtemperatuur ligt tussen 3°C in het uiterste zuidoosten en 10°C in het noordwestelijk kustgebied. De wind is matig, aan de kust (vrij) krachtig en draait van zuidwest naar west tot noordwest.