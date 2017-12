Politie in Leeuwarden op zoek naar vermiste jongen (18) na avondje stappen

De politie in Friesland is op zoek naar de vermiste Remon Bruinsma. Van de 18-jarige jongen is sinds de nacht van donderdag niks meer vernomen.

Vandaag zocht de politie van Leeuwarden met een boot de grachten af. De student werd het laatste gezien bij Nieuwestad. De man zou na een stapavond in de Oude Doelesteeg blijven slapen bij een vriend die aan de Weerd woont. Rond een uur of twee verliet hij de kroeg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De telefoon werd vrijdagochtend ter hoogte van kledingwinkel C&A op de Nieuwstad teruggevonden, maar van de student ontbreekt ieder spoor.

''We tasten in het duister'', vertelt een politiewoordvoerder. ''We hebben geen reden om aan te nemen dat er een misdrijf in het spel zou zijn, maar waar Remon is, weet niemand.''

De moeder van Remon maakt zich ernstige zorgen over haar zoon en plaatste een hartekreet in het Fries en Nederlands op Facebook.