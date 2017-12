Dode bij ongeval in Venlo is 28-jarige man

In de nacht van zaterdag op zondag is een 28-jarige automobilist uit Venlo om het leven gekomen bij een dodelijk verkeersongeval op de Guliksebaan in Venlo.

Rond 4 uur kreeg de politie melding van een ernstige aanrijding op de Guliksebaan. Een auto raakte van de weg, raakte twee bomen in de berm en sloeg over de kop. De bestuurder kwam daarbij om het leven.

De bijrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Uit politieonderzoek is gebleken dat de auto vermoedelijk door hoge snelheid van de weg is geraakt en over de kop geslagen.