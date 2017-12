Twee vrouwen gewond na ongeval

Rond 21.15 uur reed een getuige over de Banterweg en zag lichten vanuit de sloot komen. Hij besloot poolshoogte te nemen en in de sloot lag een auto. De bestuurster was zelf de auto uitgekomen en zat gewond aan de kant. In de auto zat nog een andere vrouw die bekneld zat. De brandweer bevrijdde de vrouw uit haar benaderde positie terwijl ambulancepersoneel zich om haar bekommerde. De 54-jarige bestuurster moest een blaastest doen en bleek onder invloed te zijn (630 ug/l). Haar rijbewijs werd ingenomen.

Vermoedelijk kwam hun auto in de berm, waarna door een stuurcorrectie de auto begon te tollen. Vervolgens raakte de auto een boom en kwam in de sloot tot stilstand. De twee vrouwen, 54 en 53 jaar woonplaats onbekend, werden naar een ziekenhuis gebracht.