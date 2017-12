Oud-dirigent Metropolitan Opera beticht van seksueel misbruik

Volgens het slachtoffer zou Levine in 1985 zijn begonnen hem te misbruiken toen hij 15 was. Het misbruik zou zijn gestopt in 1993. Ex-werkgever van de dirigent is een onderzoek gestart.

De man deed vorig jaar aangifte, hetzelfde jaar dat Levine om gezondheidsredenen stopte als dirigent. Levine ontkent de aantijgingen met klem. Levine was veertig jaar verbonden aan de Metropolitan Opera.