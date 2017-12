Ruzie thuis eindigt met crash in de polder bij Waspik

De man probeerde aan een politiecontrole te ontkomen en reed met hoge snelheden over de A-59 en diverse polderweggetjes. Hij belandde uiteindelijk met zijn auto via de berm in de bosschages.

Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Hij klaagde over pijn in zijn linkeronderarm en werd daarom voor behandeling eerst met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte verklaarde dat hij thuis met ruzie was weggereden en daarom niet helemaal zichzelf was. De politie stelt een nader onderzoek in.