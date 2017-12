Bestuurder vlucht na verkeersongeval in Veendam

In de nacht van zaterdag op zondag is de bestuurder van een personenauto van de weg geraakt in Veendam. Het ongeval gebeurde op de Lloydsweg.

De bestuurder raakte in de bocht de macht over het stuur kwijt, ramde een lantaarnpaal omver waarna hij meerdere keren over de kop sloeg. De auto kwam op zijn dak tot stilstand. De bestuurder wist op eigen kracht uit de auto te komen waarop hij er vandoor ging. De politie is met meerdere eenheden op zoek gegaan maar hij werd niet meer aangetroffen. Volgens politiewoordvoerder Valkema is de bestuurder bekend. Hij kan zich melden bij de politie om een verklaring af te geven. De auto is total loss.