Amber Alert voor de vermiste 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam

Zaterdag heeft de politie een grote zoekactie gehouden in het Prinses Beatrixpark. Dat leverde niks op.

Ook op andere locaties in Schiedam was al gezocht. Abdullah praat middels gebarentaal. Een burgerteam was al een eigen zoekactie gestart. Ze zoeken zelf in groepjes naar de vermiste jongen. Ook worden voorbijgangers aangesproken, en wordt gevraagd mee te helpen zoeken naar de jongen.



Abdullah is 1.85 cm lang heeft zwart half lang haar. Abdullah draagt een crème/wit kleurig wit hemd en een crème kleurige broek. Familie van Abdullah roept iedereen in de omgeving op in schuren en kelders te kijken. De jongen, die communiceert door middel van gebarentaal, liep weg zonder jas. Vanwege zijn autisme heeft hij dringend medicijnen nodig. Mocht u de jongen zien, neem dan contact op met de politie via 112.