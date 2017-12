Voetballer aangehouden voor trap tegen hoofd tegenstander

Een speler van voetbalvereniging Victoria’03 uit Oudenbosch is vandaag door de politie aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling op een speler van voetbalvereniging DSE in Etten-Leur.

Tijdens een voetbalwedstrijd schopte de 40-jarige speler de tegenstander tegen het hoofd. Het slachtoffer moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het gebeurde drie minuten voor het affluiten, de wedstrijd werd gelijk stilgelegd en afgesloten, zo meldt Omroep Gelderland.

In de loop van de middag kreeg de club te horen dat zijn situatie stabiel is. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk: ,,Ik heb begrepen dat het slachtoffer een hersenschudding heeft.’’

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. ''De een zegt dat het in het spel gebeurde, de ander heeft het over natrappen'', aldus een woordvoerder van de politie. De verdachte wordt nog verhoord.