Drukte op de wegen door ongelukken

Rond 07.30 uur stond er al ruim 300 kilometer aan files. De oorzaak ligt voornamelijk bij veel ongelukken en een standaard drukke maandagochtendspits. Er hoeft maar iets te gebeuren en de file erachter groeit al snel uit tot een monsterfile. Dat is een uitzonderlijke situatie, want het weer speelt deze keer geen rol in de ochtendspits.

Onder andere op de A2 naar Eindhoven is het erg druk nadat bij Maarheeze 2 ongelukken gebeurden. Inmiddels staat er ruim 10 kilometer file. Op de A4 is het ook erg druk. Richting Amsterdam staat ruim 20 kilometer file. Door een ongeluk op de A12 naar Utrecht vanuit de Duitse grens kom je ook flink vast te staan. Verderop bij Woerden is ook een ongeluk gebeurd en daardoor staat er ruim 13 kilometer file. In het zuiden van ons land is het ook druk. Op de A2 bijvoorbeeld; een ongeluk bij Waardenburg zorgt ervoor dat er 3 rijstroken dicht zijn en er een lange file staat van 7 kilometer.