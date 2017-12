NS sluit poortjes op station Amsterdam Centraal

Dat betekent dat treinreizigers voortaan alleen met een OV-chipkaart waar voldoende saldo op staat, de poortjes kunnen openen en toegang hebben tot de perrons. Maar passanten en gebruikers van bus, tram, metro of pont kunnen via de IJ- en Amstelpassage zonder in te checken de andere zijde van CS bereiken, zo melden verschillende media maandag.

Als eind van het jaar ook de poortjes op station Amsterdam Sloterdijk dichtgaan, zijn op 74 stations in het land de poortjes gesloten. 89 procent van de reizigers voelt zich veilig op stations waar de poortjes gesloten zijn. Op stations zonder poortjes is dit 79 procent. De NS houdt op station Amsterdam Sloterdijk van 30 november tot en met 2 december nog een proef met de poortjes.

Volgens de NS leidt het sluiten van de poortjes tot minder zwartrijders en minder agressie in de trein.