FNV kondigt 24-uurs actie aan bij KLM Cabine op 8 januari 2018

FNV Luchtvaart zet een volgende stap in het al ruim één jaar voortslepende conflict met KLM over de slecht doordachte bezuinigingsmaatregel om met één steward(ess) minder te vliegen op intercontinentale vluchten, de zogenaamde -1 CA-maatregel.

Het cabinepersoneel wordt al meer dan een jaar de wereld over gestuurd in een onwerkbare situatie door de eenzijdige invoering van de maatregel. Het is voor de FNV klip en klaar: de -1 CA-maatregel moet van tafel. Om die reden is besloten tot het aanzeggen bij KLM van een 24-uurs staking door KLM-cabinepersoneel op maandag 8 januari 2018. Dit meldt de vakbond op de website.

Verharding van de acties

FNV heeft met KLM onderhandeld over een nieuwe cao, er zijn korte werkonderbrekingen georganiseerd en de bond heeft opnieuw met KLM onderhandeld. FNV is met een toekomstgericht moderniseringsplan aan de cao-tafel gekomen, met win-win afspraken voor zowel de cabinebemanning als KLM. Het door KLM voorgelegde eindbod voor een nieuwe cao is massaal afgewezen door de leden, waardoor KLM de -1 CA-maatregel handhaaft. Ruud van Alphen, steward bij KLM: ‘We ondervinden dagelijks dat het -1CA vliegen ten koste gaat van werkbaarheid aan boord. Het leidt ook tot een enorme verhoging van de werkdruk en onze passagiers zijn er de dupe van.’ Deze ordinaire bezuiniging moet van de vakbond eerst van tafel om zo de weg vrij te maken voor een fatsoenlijke cao.

Gevolgen van de actie

Als gevolg van de staking zullen er op 8 januari minder of mogelijk zelfs geen KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol. De actie is nu al aangezegd om KLM in de gelegenheid te stellen alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook kan KLM nu alle passagiers en andere luchtvaartmaatschappijen tijdig informeren. Het is voor het eerst dat het KLM-cabinepersoneel het werk voor 24 uur neerlegt. KLM kan deze actie uiteraard voorkomen door de -1 CA bezuinigingsmaatregel van tafel te halen.

Race naar beneden op Schiphol moet stoppen

Schiphol is de meest geliberaliseerde luchthaven van Europa. Dit leidt tot hevige onderlinge concurrentie tussen de verschillende bedrijven op de luchthaven. Door de druk op de ticketprijzen bij de luchtvaartmaatschappijen en de oneerlijke concurrentie in de internationale luchtvaart, wordt de ene na de andere bezuiniging doorgevoerd. De -1 CA maatregel van KLM is het zoveelste voorbeeld dat op Schiphol de werkdruk toeneemt, botte bezuinigingen worden doorgevoerd en arbeidsomstandigheden worden verslechterd. De FNV wil een einde aan deze race naar beneden. De concurrentie op Schiphol over de ruggen van het luchtvaartpersoneel moet stoppen.