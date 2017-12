Medewerkingsbereidheid zeer hoog rond afstaan DNA-materiaal in cold case Milica van Doorn

De medewerkingsbereidheid in dit DNA-verwantschapsonderzoek is erg groot: inmiddels hebben 126 mannen vrijwillig hun DNA-materiaal afgestaan. Zij zijn geen verdachte in deze zaak, maar mogelijk wel verwant aan de dader. Teamleider Rob Keet: ‘’Het is echt fantastisch te zien dat zó veel mannen hebben meegewerkt. Allemaal vanuit betrokkenheid en bereidheid deze gruwelijke zaak op te lossen, gesteund door hun eigen families. Dat verdient een groot compliment’’.

Afnameproces bijna klaar

Zoals gezegd, van 126 mannen is nu DNA-materiaal beschikbaar voor het verwantschapsonderzoek. Drie mannen worden in de loop van deze maand benaderd om hun DNA-materiaal af te staan, twee mannen hebben we niet kunnen bereiken en twee anderen wilden niet meewerken. Het DNA-afnameproces is inmiddels bijna afgerond. Nu de medewerkingsbereidheid zo hoog is gebleken, neemt de kans toe dat de dader wordt gevonden.

Verloop van het onderzoek

Het DNA-materiaal dat is afgestaan wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd, waar een zogeheten Y-profiel wordt vervaardigd. Het NFI vergelijkt dat Y-profiel met het DNA-profiel van de dader. Dit gebeurt anoniem, omdat het NFI niet beschikt over de persoonsgegevens van de deelnemers maar alleen de code kent waaraan deze gegevens zijn gekoppeld. Als de uitslag van het DNA-onderzoek bij het NFI bekend is, is de dader nog niet gevonden. Een mogelijke verwantschapsmatch met het DNA-materiaal van de dader betekent alleen dat de deelnemer mogelijk (verre) familie van hem is. Die wetenschap kan voor de politie een aanknopingspunt vormen voor verdere opsporing naar de dader. Dat gebeurt via onderzoek in de familiestamboom en is een tijdrovend proces. Hoe lang het precies duurt is niet te zeggen, maar men moet denken aan enkele maanden.

Vernietiging DNA-materiaal

Het DNA-profiel van de mannen die hebben meegewerkt wordt alleen gebruikt om het te vergelijken met het daderprofiel. Het wordt dus niet in een databank opgeslagen. Als er geen overeenkomst is met het DNA-profiel van de dader, wordt het materiaal na het onderzoek vernietigd. ls er wel een overeenkomst, dan kan aanvullend DNA-onderzoek nodig zijn. Dat betekent dat het DNA-materiaal van de verwant bewaard blijft totdat de mate van verwantschap duidelijk is.

Het vernietigen van het afgestane DNA-materiaal (en de vervaardigde Y-profielen) is wettelijk verplicht. Dat gebeurt dus altijd, of er nu wel of geen overeenkomst is met het DNA-profiel van de dader. Iedereen die heeft meegewerkt krijgt na afloop van het verwantschapsonderzoek bericht over de vernietiging.