Flatgebouw in Leiden ontruimd vanwege gevaarlijke geisers

Aan de Valkenhorst in Leiden is afgelopen nacht een flat met 42 woningen ontruimd vanwege een aantal geisers waar te veel koolmonoxide van vrijkwam. In sommige gevallen zelfs levensgevaarlijk veel.

De brandweer sloeg alarm nadat bewoners van een flat aan de Valkenhorst onwel waren geworden nadat zij te veel koolmonoxide hadden ingeademd. Bij metingen in andere flatwoningen bleek dat meerdere geisers een defect vertoonde waardoor te veel koolmonoxide vrij kwam. Met deze wetenschap ontruimde de brandweer de gehele flat. De mensen werden in een nabijgelegen winkelcentra opgevangen.

Vanochtend zijn alle woningen weer vrijgegeven. In 10 van de 42 woningen is de geiser afgesloten, zodat deze niet gebruikt kan worden totdat deze door een erkend loodgieter is onderhouden. De bewoners zitten niet in de kou, omdat de geisers alleen zorgde voor warm water. De brandweer gaat de komende dagen van vergelijkbare flats de geiser controleren.