Lichaam vermiste Brit in Amsterdam aangetroffen

De man bevond zich zondag 19 november aan boord van een feestboot. Hij is nadat hij in het Noordzeekanaal terecht kwam, ondanks diverse zoekacties (kort) daarna, niet aangetroffen. De familie is in kennis gesteld. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf.