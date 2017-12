Brandweer redt persoon uit het water in Maassluis

Aan de Govert van Wijnkade in Maassluis is maandagochtend een persoon te water geraakt.

Politie, brandweer, ambulance en de traumahelikopter werden met spoed ter plaatse gestuurd. Brandweermensen van het oppervlaktereddingsteam hebben het slachtoffer uit het water gehaald, waarna hij vervolgens met de hoogwerker van de aan de kant is gebracht. Het slachtoffer is vervolgens gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man te water kon raken en hoe lang hij er in heeft gelegen is niet bekend. De politie laat in ieder geval weten dat het niet om de vermiste Abdullah uit Schiedam gaat.