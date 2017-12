Strandtent door brand verwoest in Hoek van Holland

In een strandtent aan de Zeekant in Hoek van Holland is maandagochtend brand uitgebroken.

De brandweer schaalde bij aankomst direct op naar Zeer Grote Brand. De strandtent, onder de naam Zwoel, staat volledig in brand en kan als verloren worden beschouwd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen strandtenten. De omgeving is afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.