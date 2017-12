Strandtent in vlammen op in Hoek van Holland

In een strandtent aan de Zeekant in Hoek van Holland is maandagochtend brand uitgebroken.

De brandweer schaalde bij aankomst direct op naar Zeer Grote Brand. De strandtent, onder de naam Zwoel, stond volledig in brand. De brandweer had rond 11:10 uur het vuur onder controle. Het pand is grotendeels ingestort. Het was volgens de brandweer lastig om de vlammen te bestrijden, omdat er te weinig waterwinpunten in de buurt zijn waar je makkelijk bluswater uit kunt halen. De brandweer pompte daarom bluswater uit zee.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen strandtenten. De omgeving is afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.