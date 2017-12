Nog geen spoor van vermiste Abdullah Mazmahor (15)

Sinds vrijdagavond vindt er onafgebroken onderzoek plaats. Ook afgelopen nacht is gezocht. Helaas is Abdullah nog niet gevonden. De familie en de politie geven niet op en herhalen de oproep: kijkt u alstublieft mee!

Vermist

De 15-jarige jongen vertrok vrijdagavond 1 december vanaf de Obrechtstraat in Schiedam. Abdullah is een bijzondere tiener. Hij is doof, autistisch en heeft hartmedicatie nodig. Hij liep ook nog eens weg zonder jas aan. Abdullah heeft donker halflang haar, communiceert via gebaren en droeg toen hij wegliep een overhemd. Hij loopt op zwarte sportschoenen. Het is niet uit te sluiten dat hij inmiddels een jas aan heeft, omdat hij die mogelijk ergens heeft gevonden.

Onderzoek

Sinds de vermissing van Abdullah is de politie samen met de familie en bezorgde burgers non stop bezig met zoeken. Kelderboxen, parken en tuinhuisjes worden doorzocht. Vandaag ligt de focus voor vrijwilligers op het afspeuren van de directe omgeving van zijn woning. Zondag lieten de weersomstandigheden het eindelijk toe om de politiehelikopter vanaf de lucht mee te kijken. Afgelopen nacht werd ook gezocht bij zijn school in Zoetermeer. Geen enkele mogelijkheid of plek waar hij zich kan ophouden wordt overgeslagen. Bij de zoekacties wordt veelvuldig gebruik gemaakt van warmtebeeldcamera’s.

Amber Alert

Naast de hulp van burgers in Schiedam is online gevraagd of iedereen wil meekijken. Bovendien lukte het na het Vermist Kind Alert van zaterdag, om zondag ook daadwerkelijk een Amber Alert te versturen. Daar zijn we de organisatie zeer dankbaar voor. Er zijn strenge eisen voor en de definitie van versturen is stevig opgerekt. Er zijn namelijk geen aanwijzingen voor een misdrijf. De zorgen over het welzijn van Abdullah zijn echter zeer groot!

Tips

Sinds het versturen van het Amber Alert is het aantal tips geëxplodeerd. Alle tips worden op waarde beoordeeld en zo snel mogelijk uitgelopen. “We bedanken alle burgers voor hun inzet. Of het nu op straat tijdens een zoektocht is, of de mensen die hun tips doorbellen. Het is goed om te zien dat iedereen zo betrokken is bij deze zoekactie. We geven niet op en blijven de oproep herhalen om mee uit te kijken naar Abdullah. Laten we hem zo snel mogelijk thuis brengen bij zijn familie,” aldus Remzi Evsen namens het rechercheteam.

Contact

De politie vraagt aan iedereen in Schiedam en omgeving, maar ook verder in de regio, om hun ogen en oren open te houden. Heeft u iets gezien of gehoord over de 15-jarige jongen? Bel dan met 0900-8844. Ziet u hem ergens lopen, bel dan meteen 112.