'Motorbedende zet prijs op hoofd John van den Heuvel

Vorige week is bij de politie bekend geworden dat een aanzienlijk geldbedrag is gezet ‘op het hoofd van misdaadverslaggever John van den Heuvel’. De dreiging komt volgens binnen gekomen informatie uit de hoek van motorbende No Surrender, zo meldt de politie vandaag in een bericht.