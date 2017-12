Heb jij hem ook gekregen het landelijk controlebericht NL-Alert?

Maandag heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het NL-Alert controlebericht uitgezonden in heel Nederland. 'Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag.

Al 200 keer ingezet

Sinds de introductie 5 jaar geleden is NL-Alert 200 keer ingezet om mensen te informeren bij uiteenlopende noodsituaties zoals bij grote branden, noodweer, gaslekkage en vanwege vervuiling van drinkwater. Het is de tiende keer dat het NL-Alert controlebericht wordt uitgezonden.

Hét alarmmiddel

'Het is belangrijk dat mensen hun telefoon goed ingesteld hebben. NL-Alert is het alarmmiddel van Nederland. Hoe meer mensen het bericht ontvangen, hoe beter. Zo weten mensen snel wat er aan de hand is en wat ze kunnen doen', aldus Grapperhaus. Met NL-Alert kunnen mensen via hun mobiel gericht geïnformeerd en gealarmeerd worden tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

10,8 miljoen mensen bereikt

'De bereidheid om een NL-Alert door te geven aan anderen, zoals vrienden of collega’s, is groot. Daardoor zijn ruim 10,8 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt met het vorige NL-Alert controlebericht.'

Mensen die het controlebericht ontvangen op 4 december, hebben hun telefoon juist ingesteld. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet men dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl staan instructies over het juist instellen van mobiele telefoons.