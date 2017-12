Voetganger (76) aan verwondingen verkeersongeval Heerlen overleden

Zondagavond is een 76-jarige man uit Heerlen in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval.

Zebrapad

'De man werd afgelopen week op donderdagavond op de Ganzeweide aangereden door een auto en raakte gewond', zo laat de politie maandag weten.

Overleden in ziekenhuis

Een 42-jarige automobilist uit Heerlen zag die donderdagavond rond 19.00 uur een voetganger, die op dat moment een zebrapad overstak, over het hoofd en kwam in aanrijding met de man. De voetganger werd daarop met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zondagmiddag 3 december is de man aan zijn verwondingen overleden.