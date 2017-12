15-jarige Abdullah gevonden na tip in omgeving Vijfsluizen

De 15-jarige autistische jongen Abdullah (15) die sinds vrijdagavond vermist was is maandagmiddag rond 16.20 uur na een tip aangetroffen op het tuinhuizencomplex bij Vijfsluizen in Schiedam. Dit heeft de politie maandagmiddag bevestigd.

'Naar omstandigheden goed'

'We kunnen officieel bevestigen dat #Abdullah (15) gevonden is. Hij is in de omgeving van #Vijfsluizen #Schiedam aangetroffen. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Later meer!', zo laat de politie op Twitter weten.

Vermist

De 15-jarige jongen vertrok vrijdagavond 1 december vanaf de Obrechtstraat in Schiedam. Abdullah is een bijzondere tiener. Hij is doof, autistisch en heeft hartmedicatie nodig. Hij liep ook nog eens weg zonder jas aan.

Sinds zijn vermissing heeft de politie een grote zoekactie op touw gezet waaraan vrienden en familie meededen om hem zo snel mogelijk te vinden.

Amber Alert

Afgelopen zondag werd er, na het Vermist Kind Alert van zaterdag, ook een Amber Alert verstuurd. 'Daar zijn we de organisatie zeer dankbaar voor. Er zijn strenge eisen voor en de definitie van versturen is stevig opgerekt. Er zijn namelijk geen aanwijzingen voor een misdrijf. De zorgen over het welzijn van Abdullah zijn echter zeer groot!', liet de politie toen weten.

Explosieve toename aantal tips

De Amber Alert melding zorgde voor een explosieve toename van het aantal tips vanuit het hele land over plekken waar de jongen zou kunnen zijn of gezien zou zijn. Ook het tuinhuizencomplex had continue de aandacht van de zoekacties en dankzij het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen werd Abdullah vanmiddag op het complex aangetroffen. Het is onduidelijk waar Abdullah sinds vrijdag zijn tijd heeft doorgebracht.

Zorg

De jongen maakt het naar omstandigheden goed. Hij wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De komende uren geven we hem en zijn familie rust en krijgt hij de zorg die hij nodig heeft. Op een later moment gaan we met hem in gesprek over wat hem deed aanzetten tot weglopen.

Bedankt

De politie wil iedereen bedanken voor hun betrokkenheid en inzet. Rechercheur Remzi Evsen, “Dankzij de vele tips, aanhoudende inzet en betrokkenheid is Abdullah gevonden. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het was de afgelopen dagen ontzettend koud. Gelukkig kan zijn familie hem weer in hun armen sluiten.”