Floortje Dessing veilig uit Jemen ontsnapt

Floortje Dessing is met het team van het Rode Kruis dat vastzat in de stad Sanaa in Jemen, veilig aangekomen in Djibouti. De delegatie heeft een aantal zware dagen achter de rug, maar naar omstandigheden gaat het goed met hen. Ze hopen zo snel mogelijk door te vliegen naar huis.