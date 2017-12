Verdachte van branden bij Mediamarkt aangehouden

De 55-jarige Rotterdammer die afgelopen vrijdag werd aangehouden nadat hij brand stichtte in de Mediamarkt in Dordrecht, wordt ook verdacht van brandstichting in de Rotterdamse Mediamarkt. Hij wist toen te ontkomen met een aantal laptops.

Vrijdag 1 december rond 18 uur stak de man in Dordtse Mediamarkt een doos in brand op de computerafdeling. Personeel kon voorkomen dat de brand zich uitbreidde. De man vluchtte, maar kon later worden aangehouden. Hij blijkt ook in beeld te zijn voor eenzelfde voorval op 29 november in Rotterdam. Daar creeërde hij in de Mediamarkt letterlijk een rookgordijn met een zelf gefabriceerde rookbom. Toen kon hij wel ontsnappen via de nooduitgang.

De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet in ieder geval voor 14 dagen in bewaring blijven.