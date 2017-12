Man brengt buurtbewoners in gevaar met 200 kilo illegaal en instabiel vuurwerk

Dankzij een anonieme tip over het houden van zwaar illegaal vuurwerk in een woning aan de Schutwant is een einde gekomen aan een levensgevaarlijke situatie. Een 45-jarige man is aangehouden.

Direct na een tip via Meld Misdaad Anoniem startte de politie een onderzoek. Op alle verdiepingen vonden agenten zwaar illegaal vuurwerk als nitraten en mortieren. Ook vonden zij gedemonteerd professioneel vuurwerk wat hierdoor instabiel was geworden. Buitengewoon gevaarlijk waarop direct uit voorzorg de omliggende woningen zijn ontruimd. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD) heeft het instabiele vuurwerk uit de woning gehaald en elders tot ontploffing gebracht. In het onderzoek vonden agenten ook nog meer illegaal vuurwerk in de auto van de verdachte. De auto en in totaal 200 kilo illegaal vuurwerk is in beslag genomen. De 45-jarige bewoner zit vast en wordt verhoord.