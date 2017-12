Honderden smartphone gebruikers op de bon

In de afgelopen tien dagen heeft de politie in Noord-Holland honderden automobilisten betrapt op het gebruik van hun smartphone tijdens het rijden.

Afgelopen anderhalve week hield het team Verkeer van de politie extra verkeersurveillances, speciaal gericht op het bellen of appen achter het stuur. In totaal werden 244 automobilisten (en enkele bromfietsers) staande gehouden en direct bekeurd. Tijdens de surveillances werd gebruik gemaakt van zowel opvallende als onopvallende politiemotoren en -auto’s.

Ongevallen

Bellen of appen tijdens het rijden is een levensgevaarlijke gewoonte. Bellers lopen namelijk een vier keer zo hoge kans om bij een ongeval betrokken te raken. Volgens onderzoek van de SWOV speelt afleiding een rol bij enkele tientallen tot honderd verkeersdoden per jaar, waarbij smartphone-gebruik als een van de gevaarlijkste vormen van afleiding wordt genoemd.

Verbod

Het verbod op handmatig bellen geldt voor alle bestuurders van een motorvoertuig, een bromfiets of een invalidenvoertuig. Alleen als het voertuig stil staat mag wel handmatig gebeld worden. Met “handmatig’ wordt bedoeld: het in de hand houden, maar ook het tussen oor en schouder geklemd houden, enz. Dit begrip kan dus ruim uitgelegd worden. Ook appen, e-mailen en internetten valt onder het verbod. De boete voor handheld bellen bedraagt 230 euro voor automobilisten en 160 euro voor bromfietsers.

Fietsers

Op de fiets geldt geen ‘belverbod’ maar wanneer bij een aanrijding blijkt dat een fietser totaal geen rekening heeft gehouden met het overige verkeer omdat hij aan het bellen was, dan heeft dat zeker gevolgen. Zeker wanneer in zo’n geval duidelijk is gebleken dat een automobilist er alles aan heeft gedaan om een ongeluk te voorkomen, zal de verzekering de schade op de fietser verhalen. Veel verstandiger dus om op de fiets je telefoon in tas of jaszak te laten zitten en later dat berichtje te lezen of telefoontje te beantwoorden.