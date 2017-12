Zoekactie naar vermiste Remon Bruinsma gaat verder

De zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma (18) uit De Westereen gaat dinsdag verder. Op Facebook is een oproepen gedaan voor mensen die willen helpen bij de zoekactie.

''Wie zoekt er mee??? Dit duurt nu al veel te lang het kan ieder van ons overkomen en daar moet je als ouder toch niet aan denken je grootste nachtmerrie.... ''

''Morgenochtend 9 uur verzamelen bij de wok E10 vanaf daar met zn allen naar leeuwarden samen staan we sterk!!''

Een deel van de vrienden en vrijwilligers is de zoektocht vanochtend vroeg al begonnen bij Wokpaleis Fryslân (E10) bij Tytsjerk. Mogelijk is Bruinsma na het avondje stappen in Leeuwarden richting Westereen gelopen.

Zoekactie politie levert nog niets op

De zoekactie van een politiehelikopter met warmtebeeldcamera, gisteren, heeft niets opgeleverd. De politie zocht al meerdere malen in de grachten van Leeuwarden en ook camerabeelden van de binnenstad zijn bekeken. Vandaag zal de politie de zoekactie vervolgen.

Oproep moeder

Ansje Dijkstra, de moeder van Remon, deelde afgelopen vrijdag op Facebook een oproep met de woorden: ,,Godverdikke...wat ben ik ongerust. Remon is na een nachtje stappen in Leeuwarden met klasgenoten nog niet thuisgekomen. Ik ben er beroerd van. Hij doet dit normaal nooit'', zei ze bezorgd.