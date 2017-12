'Klokkenluider' doet boekje open over gesjoemel bij Van Mossel Groep

‘Fraude met btw, gesjoemel met leaseauto’s, tweedehands auto’s en facturen.’ Een klokkenluider heeft een brandbrief gestuurd over grootschalige fraude bij de Van Mossel Groep in Waalwijk, zo meldden diverse media vanochtend.

Het bedrijf stuurde vanochtend direct een verweer naar onder andere onze redactie en spreekt over ‘leugens van een oud-werknemer’.

Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Automotive Groep: “Wij merken helaas dat hoge bomen veel wind vangen. Kennelijk gunt niet iedereen ons het succes. Wie de anonieme verzender is die op deze manier wraak probeert te nemen op Van Mossel Automotive Groep, weet ik niet. Mijn eerste gedachte is dat het een ex-medewerker is die niet zijn zin heeft gekregen. Maar het kan net zo goed iemand zijn die nog iets van ons gedaan wil krijgen. Wij hebben inmiddels Fox-IT, een gerenommeerde partij op dit gebied, ingeschakeld om te achterhalen wie probeert ons bedrijf (en daarmee onze medewerkers en iedereen die bij ons betrokken is) op deze manier te beschadigen.” Van Mossel Automotive Groep weerspreekt de vermeende misstanden krachtig. Eric Berkhof: “De aantijgingen van de anonieme verzender kunnen stuk voor stuk eenvoudig worden ontkracht. En dat heb ik inmiddels ook gedaan naar onze belangrijke stakeholders. Daarbij heb ik ook zelf stakeholders die (nog) niet waren benaderd persoonlijk geïnformeerd. Ik heb niets maar dan ook niets te verbergen. Maar ik ben wel diep geraakt door de wijze waarop iemand mijn bedrijf moedwillig probeert te beschadigen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat het bedrijf negatief in het nieuws komt vanwege een conflict met het eigen personeel. In het voorjaar plaatste vakbond FNV een ludieke advertentie namens boze werknemers.